Штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз

Госдума предлагает пересмотреть подход к ответственности авиакомпаний за задержку рейса и выдачи багажа. В частности, штрафы за каждый час просрочки хотят привязать к размеру провозной платы. Таким образом, компенсация за задержку вырастет с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. Минтранс и авиакомпании выступили против инициативы.

В настоящее время размер компенсации пассажиров привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и составляет 25 рублей за час. При этом компенсацию за задержку выдачи багажа получить практически невозможно даже через суд, пишут «Известия». Не учитываются в суде и косвенные потери, например, издержками не считают потерянную зарплату, если пассажир не попал вовремя на работу из-за опоздания рейса.

Парламентарии предлагают обязать авиакомпании выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Впервые речь идет не только о компенсации за отложенный рейс, но и за просрочку доставки багажа.

Кроме того, ст. 120 Воздушного кодекса об ответственности авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения хотят дополнить фразой: «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».

В Минтрансе раскритиковали инициативу. Реализация законопроекта создаст необоснованную социальную дифференциацию пассажиров при определении и выплате штрафов за просрочку доставки и может привести к чувствительному повышению стоимости перевозки для конечного потребителя, заявили в министерстве.

Авиакомпании также посчитали некорректным привязку компенсационных выплат к стоимости перелета. Так как цена перевозки на один и тот же рейс может существенно отличаться. Она зависит от класса обслуживания или времени приобретения. Таким образом, при равных условиях задержки рейса компенсация будет разная.

К тому же ответственность за выдачу багажа лежит на аэропорте, а не на перевозчике. Как правило, авиакомпании не предусматривают выплату неустойки пассажирам за задержку доставки и выдачи багажа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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