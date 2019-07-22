Правила ввоза фруктов и растений в Россию ужесточат

Менее, чем через месяц в России вступят в силу новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу. Поправки вступят в силу 19 августа, пишет «Российская газета». Правила ужесточают в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Так, например, это коснется тропических фруктов, овощей и посадочного материала.

Также ограничения будут действовать в отношении букетов, веток хвойных деревьев и рождественских елок. Запрет коснется и цветочных букетов. В каждом из них должно быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Для перевозки более крупных партий на границе необходимо будет предъявить сопроводительные документы – фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию будут возвращать обратно или уничтожать, причем за счет собственника.

Новые требования будут распространяться на все виды транспорта, в числе которых – авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Госдума предложила пересмотреть подход к ответственности авиакомпаний за задержку рейса и выдачи багажа. Парламентарии предлагают обязать авиакомпании выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Впервые речь идет не только о компенсации за отложенный рейс, но и за просрочку доставки багажа.

Кроме того, ст. 120 Воздушного кодекса об ответственности авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения хотят дополнить фразой: «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.19

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