В правила дорожного движения включат самокаты, ролики и скейтборды: подробности поправок в ПДД

В правила дорожного движения планируется добавить термин «средства индивидуальной мобильности». Новый пункт будет касаться электро- и обычных самокатов, скейтбордов, сигвеев, гироскутеров, моноколес и роликовых коньков. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин газете «Коммерсантъ».

Если поправки утвердят, владельцы этих средств передвижения обязаны будут ездить исключительно по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 км/ч.

При отсутствии велосипедных дорожек и тротуаров пользователи смогут ездить по правому ряду проезжей части.

Как отметил Митрошин, проект находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования», окончательное решение пока не достигнуто.

В поддержку этой инициативы выступил член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. При этом он отметил, что используемые в ПДД определения автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств прописаны в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, а средства индивидуальной мобильности в нем отсутствуют. По его словам, «скорее всего, придется сначала поправки вносить в техрегламент». Парламентарий указал, что пока непонятно, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах.

Глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов в свою очередь констатировал, что поправки в ПДД «закрепляют существующее положение». «Двигаться со скоростью 20 км/ч по тротуару – это очень опасно, можно легко сбить человека», – отметил он. По его мнению, следует считать электросамокаты и моноколеса механическими транспортными средствами – это позволит привлекать их владельцев к уголовной ответственности, как водителей автомобилей, и соответственно наказывать реальными тюремными сроками.

Напомним, в августе стало известно о том, что в Минтрансе готовят изменения в ПДД. Причиной этому стала возросшая популярность новых видов транспортных средств в городах, движение которых никак не регулируется. Однако детали поправок тогда не уточнялись.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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