В России самокат впервые насмерть сбил человека

В России возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием самоката и пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доследственная проверка по факту первого в истории случая, когда самокат насмерть сбил человека длилась полгода. Наконец, в январе по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Об этом пишет telegram-канал Mash.

В июле 34-летний москвич задавил пешехода – 88-летнего пенсионера. Мужчина ехал на электросамокате IceWheel S8. «От удара дедушка погиб на месте, но дело возбудили только сейчас», – сообщает канал.

При этом, по данным Mash, это первый такой случай не только в России, но и в мире. Мужчина ехал на электросамокате IceWheel S8.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.19

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