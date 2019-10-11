Эксперт раскритиковал идею проверять водитель на хронический алкоголизм

Намерение проверять будущих водителей на хронический алкоголизм удивило координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова. В разговоре с каналом «360» он напомнил, что для получения водительских прав сегодня необходимо предоставить справку из наркологического диспансера.

Эксперт уверен, что хронические алкоголики рано или поздно попадают на учет в диспансер, лишаясь права на получение водительского удостоверения. Шкуматову непонятно, в чем заключается новизна предложенных поправок. По его словам, совсем другое дело – употребление спиртных напитков здоровыми людьми. «Просто сам факт употребления алкоголя, регулярное потребление того же самого пива, например, не говорит о хроническом алкоголизме, то есть не надо быть фанатиками. Если человек любит выпить кружечку пива вечером, это не означает, что он алкоголик», – пояснил он.

Шкуматов также отметил, что для того чтобы успешно пройти тест на «хронического алкоголика», соискателю потребуется не пить неделю. Тогда маркер в его крови не будет выявлен. Как писал «Новый День», ранее СМИ сообщили, что Минздрав направил на регистрацию указ об обязательном тестировании будущих водителей на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм. Также их обяжут сдавать мочу для выявления следов всех основных групп наркотических веществ (барбитуратов, кокаина, метадона, опиатов, амфетамина и каннабиноидов).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.19

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