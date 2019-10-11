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Пятница, 11 октября 2019, 11:00 мск

Новости Транспорт

Водителей обяжут проходить тесты на хронический алкоголизм и наркотики

Минздрав России утвердил новые правила, согласно которым, граждане, претендующие на получение водительского удостоверения или водители, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

CDT-тест крови будет показывать содержание в ней карбогидрат-дефицитного трансферрина. Ранее этот анализ проводился по решению врача, теперь он станет обязательным. По новым правилам, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где в ходе дальнейших исследований врачи определят, годен ли он для управления автомобилем. В документе также указано, что в «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии».

Сейчас приказ Минздрава находится на регистрации Минюсте. В Госавтоинспеции, комментируя нововведения, заявили, что зачастую некоторые водители, «не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность».

Кроме того, в новом приказе уточняются правила проведения проверки на наркотики. Так, у нарколога гражданин должен будет сдать мочу на анализ. Тест будет делаться в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если анализ выявит хотя бы одно из этих веществ, последует подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов – хроматографов.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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