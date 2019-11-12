В России появится новый мобильный дорожный знак

В следующем году на российских дорогах появятся желтые мобильные таблички «Фотовидеофиксация» для обозначения переносных камер-треног, пишет «Коммерсант». Издания сообщает, что соответствующее требование содержится в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которую разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора. Сейчас документ проходит финальную стадию утверждения.

Предполагается, что таблички «Фотовидеофиксация» будут устанавливать на временных переносных опорах и информационных щитах. Кроме того, планируется запретить использовать знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, так как это ухудшает восприятие информации.

Как писал «Новый День», в конце июня президент России Владимир Путин потребовал от дорожных служб не прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», – отметил президент. Он также поручил правительству до 1 декабря следующего года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований.

В середине августа стало известно, что министерство транспорта разработало проект методики определения мест размещения камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В документе появилось определение термина «муляж». Речь идет о приборе, который имитирует радар и внешне трудноотличим от обычной камеры. Ставить его предлагается на месте обычного комплекса в том случае, если количество нарушений сократилось более чем на 80% или в течение года не произошло ни одной аварии. Перемещать камеры между аварийно-опасными участками рекомендуется раз в три-шесть месяцев.

В размещаемой в Сети информации о расстановке камер муляжи рекомендовано обозначать как обычные стационарные комплексы. Также составители проекта указывают, что место установки камеры следует выбирать именно с целью повышения безопасности движения, а «не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Поэтому перед установкой комплекса следует изучить «финансово-экономическое обоснование».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.19

Проблему плохих дорог в Югре губернатор Комарова предложила решать с помощью авиации. / Проезд по Библиотечной в Екатеринбурге закрывают до конца года. / «Автодор» предложил штрафовать за шипованные шины 177 дней в году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»