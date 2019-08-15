Камеры видеофиксации нарушений ПДД в России разместят по новой методике

Министерство транспорта разработало проект методики определения мест размещения камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас документ находится на доработке, а в сентябре его направят во все регионы, кроме Москвы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и представителя вице-премьера Максима Акимова.

В документе появилось определение термина «муляж». Речь идет о приборе, который имитирует радар и внешне трудноотличим от обычной камеры. Ставить его предлагается на месте обычного комплекса в том случае, если количество нарушений сократилось более чем на 80% или в течение года не произошло ни одной аварии. Перемещать камеры между аварийно-опасными участками рекомендуется раз в три-шесть месяцев.

В размещаемой в Сети информации о расстановке камер муляжи рекомендовано обозначать как обычные стационарные комплексы. Также составители проекта указывают, что место установки камеры следует выбирать именно с целью повышения безопасности движения, а «не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Поэтому перед установкой комплекса следует изучить «финансово-экономическое обоснование».

Издание со ссылкой на эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана отмечает, что в документе ничего не говорится о передвижных камерах, к местам установки которых у водителей накопилось множество претензии. Помимо этого, неясным остается вопрос, будут ли нововведения обязательны для регионов.

Как писал «Новый День», в конце июля ГИБДД опубликовала на своем сайте карту размещения на дорогах России камер фото- и видеофиксации. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, словам, новый интерактивный раздел пока работает в тестовом режиме, но в нем уже можно найти большинство мест, где установлены дорожные камеры фиксации нарушений ПДД.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин потребовал от дорожных служб не прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата», – отметил президент. Он также поручил правительству до 1 декабря следующего года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.19

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