ГИБДД опубликовала на своем сайте карту дорожных камер России

ГИБДД опубликовала на своем сайте карту камер фото- и видеофиксации на дорогах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, новый интерактивный раздел пока работает в тестовом режиме, но в нем уже можно найти большинство мест, где установлены дорожные камеры фиксации нарушений ПДД.

Чтобы узнать места размещения автоматических камер, необходимо выбрать на карте нужный регион, а затем найти интересующую территорию. В МВД заявили, что на карту будут регулярно добавлять новые комплексы фото- и видеофиксации.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, – сообщила Вовк. Она добавила, что «он также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности».

Раздел с картой дорожных камер создали после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, которое прошло в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что не нужно прятать камеры, отметив, что установка камер нацелена на снижение травматизма и сохранение жизней.

Стоит отметить, что сайт ГИБДД перестал загружаться после публикации карты с дорожными камерами. По состоянию на 12:38 мск, при попытке зайти на ресурс появляется надпись о проводимых в настоящее время работах по совершенствованию сайта. Невозможно зайти и непосредственно на страницу с картой – появляется надпись «Сервер временно недоступен».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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