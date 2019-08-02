Плата за обслуживание камер на дорогах перестанет зависеть от штрафов

Плата за обслуживание систем фиксации нарушений правил дорожного движения больше не будет привязана к числу выписанных штрафов. Таким образом, у частных компаний, эксплуатирующих комплексы, не будет заинтересованности в том, чтобы поймать как можно большее число нарушителей.

Нововведение будет включено в методические рекомендации Минтранса по установке и эксплуатации комплексов, пишет «Коммерсант». Документ направят в субъекты в сентябре. Инициатор поправок – вице-премьер Максим Акимов, который возглавляет комитет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время региональные власти платят из бюджета компаниям, которые обслуживают комплексы фиксации нарушений ПДД. При этом размер оплаты зависит от числа штрафов. Подобная практика вызывает нарекания и критику со стороны водителей.

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, нововведение может решить все проблемы. «Ведь частная организация, которая ставит камеры, заинтересована в максимальной прибыли, а значит и в максимальном количестве штрафов. Для этого они договариваются с местными властями, чтобы те ставили ограничения скорости в абсурдных местах, где водители этого не ожидают и гарантированно нарушат. Важно, чтобы эта цепочка была разорвана», – отметил Шкуматов.

Недостатки существующей системы признавал и глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, прокурорские проверки выявили огромное число нарушений эксплуатации дорожных комплексов. «Это неправильное применение знаков и разметки, специальное занижение скоростного режима на участках дорог, позволяющих осуществлять движение с большей скоростью»,– рассказал Черников.

Эксперты сходятся во мнении, что нужно ужесточать контроль над частниками и проводить больше проверок эксплуатируемых камер, вплоть до введения штрафов в отношении владельцев систем, которые допускают «накрутку» количества нарушений ПДД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

«Туполев» создаст новый транспортник для военных. / Свердловские гаишники будут аннулировать регистрацию машин с тонировкой и заниженной подвеской. / В Ялте отправили в отставку начальника городского управления ГИБДД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»