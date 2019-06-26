Дорожные камеры могут передать компании-новичку

Дорожные камеры на магистралях Южного Урала могут передать компании, существующей меньше полутора лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минкомсвязь предложило регионам рассмотреть возможность назначения единственным исполнителем закупок работ, услуг, связанных с применением специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения и с эксплуатацией этих средств ООО «ГЛОНАСС БДД». Соответствующую телеграмму ведомство направило региональным властям на минувшей неделе.

Региональных чиновников просят ответить, насколько интересно для них подобное развитие событий. Согласно документу, в случае согласия предлагается два варианта платы регионов за использование следящей инфраструктуры: арендная плата в 65-90 тысяч рублей в месяц либо выплата 150-250 рублей за каждое зафиксированное камерой нарушение правил дорожного движения.

ООО «ГЛОНАСС БДД» зарегистрировано в конце января 2018 года. Учредителями компании являются ГК «Сотка Высоток» (36%; зарегистрирована в Казани, принадлежит предпринимателю Артему Лопатина), Госкорпорации «Ростех» (34%) и АО «ГЛОНАСС» (30%; принадлежит федеральному правительству).

Напомним, ранее Минкомсвязи заявило о желании отлучить частные компании от обслуживания системы дорожных камер. В правительстве объяснили это стремление коммерсантов оставлять большую часть штрафов себе.

Хотя в Челябинске работа дорожных камер начала сворачиваться уже сейчас: ГИБДД отказалась продлять контракт с коммерческой структурой, заявив, что подрядчик пренебрег своими обязанностями: камеры не работали больше двух месяцев.

Впрочем, пока власти Челябинской области не дали никакого ответа на телеграмму Минкомсвязи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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