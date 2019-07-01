Оператору «Платона» хотят отдать все дорожные камеры фиксации нарушений ПДД

Сеть камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в России могут передать в ведение оператору системы «Платон» – компании Игоря Ротенберга «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС). С таким предложением выступи заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов. Конкурентом РТИТС в борьбе за проект стало ООО «ГЛОНАСС БДД», «дочка» «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС».

В распоряжении РБК оказалась копия письма Семенова, направленного им в конце июня вице-премьеру РФ Максиму Акимову. В документе предлагается передать сеть камер в ведение РТИТС, отмечая, что «Платон» имеет «разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, необходимую для создания эффективной системы по выявлению и фиксации нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения».

Кроме того, в своем письме Семенов от имени Минтранса заявил вице-премьеру, что «в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой».

Напомним, именно РТИТС является оператором системы «Платон», внедрение которой вызвало массовые протесты в России.

При этом за сеть дорожных камер с РТИТС будет конкурировать ООО «ГЛОНАСС БДД», в котором 64% контролируют «Ростех» и АО «ГЛОНАСС». О планах назначить именно эту компанию исполнителем работ ранее в телеграммах главам российских регионов сообщал глава Минкомсвязи Константин Носков.

Передать сеть дорожных камер в ведение одного оператора в конце мая премьеру Дмитрию Медведеву поручил президент РФ Владимир Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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