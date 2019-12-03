ГИБДД уберет «площадку» из экзамена на водительские права

Российская Госавтоинспекция рассчитывает, что с 1 октября 2020 года при сдаче экзамена на водительские права курсантов избавят от необходимости сдавать «площадку». Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

По его словам, в ГИБДД идет подготовка нескольких новых нормативно-правовых актов, в том числе по теме прохождения экзаменов для получения водительского удостоверения. Он также уточнил, что нововведение предполагается ввести для желающих получить права категории B, C, D. Навыки управления мотоциклом, как и прежде, будут проверять на закрытой площадке.

Как передает РИА «Новости», соответствующий документ уже направлен на рассмотрение правительства и готовится к подписанию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.12.19

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