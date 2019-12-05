Теоретическая часть экзамена на права дополнится новыми вопросами

Теоретический экзамен для получения водительского удостоверения претерпит изменения. Помимо проверки знаний правил дорожного движения в него добавят основы безопасности. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

По его словам, потенциальному водителю в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, чтобы он мог предвидеть возникновение опасной ситуации на дороге, чтобы управление транспортным средством было безопасным для других участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов.

В настоящее время в теоретической части экзамена проверяют знание ПДД, а также законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения. «Теория» включает в себя около 800 вопросов. Гиляков предупредил, что теоретических задач станет больше, передает «Интерфакс». К уже существующим «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», добавятся «Основы безопасности вождения», «Психология» и «Профессиональный блок».

«Общее количество билетов будет порядка сорока, из них большинство вопросов касаются основ управления транспортным средством и будет маленький блок вопросов, которые касаются только определенных категорий», – сказал Гиляков.

Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что при сдаче экзамена на водительские права курсантов избавят от необходимости сдавать «площадку». При этом маршруты по городу не будут заранее известны кандидатам в водители.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 05.12.19

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