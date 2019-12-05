Россиян ждет рост стоимости ОСАГО на 30%

Полис ОСАГО может подорожать на треть, если Госдума отменит коэффициент за мощность двигателя автомобиля. Сильнее всего подорожание ощутят жители Москвы и регионов-миллионников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

В настоящее время в Госдуме рассматривается депутатский законопроект о либерализации ОСАГО, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей за грубое нарушение правил дорожного движения. Речь идет о превышении скорости более чем на 60 километров в час, пьяном вождении, пересечении двойной сплошной и проезде на красный свет. Помимо этого, в документе предлагается сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя. Законопроект не предполагает отмену коэффициента мощности двигателя. Однако в РСА заявили, что его отмена все же планируется, при этом будет расширен тарифный коридор на 30% вверх и вниз, отметили в РСА.

Сильнее всего изменения могут сказаться на регионах-миллионниках, где уже установлен высокий территориальный тариф – Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске и Казани. Так, из-за повышенной аварийности в российской столице, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка увеличится вдвое, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге – на 1,7 и 1,8 соответственно.

Напомним, в июле кабмин РФ внес в Госдуму разработанный Минфином законопроект о либерализации системы ОСАГО, согласно которому из системы расчета стоимости полиса будут исключены коэффициенты мощности и территории. Кроме того, предусматривается разрешить страховщикам вводить дополнительные коэффициенты в зависимости от числа нарушений правил дорожного движения. Также поправки предполагают увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.

В середине октября Госдума отклонила законопроект из-за опасений роста тарифов. Сейчас в нижней палате российского парламента обсуждают измененную версию этого документа.

Ранее зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин на парламентских чтениях в Совете Федерации заявил, что регулятор ожидает увеличения средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% из-за предлагаемого Минфином роста выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом Чистюхин отметил, что пока сложно говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный – около 40%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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