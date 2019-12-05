«Это вброс»: депутаты и страховщики отрицают возможное подорожание ОСАГО на треть

В Госдуме опровергли сообщения о возможном подорожании полисов ОСАГО на 30%. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал данную информацию вбросом, заверив, что на треть «тариф точно не повысится». По его словам, повышение произойдет на уровень инфляции – то есть меньше 4%, и это будет максимальное значение.

Информацию о вероятном резком подорожании ОСАГО опровергли в Российском союзе страховщиков. В пресс-службе РСА заявили, что появившиеся в прессе соответствующие сообщения со ссылкой на союз автостраховщиков является «недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением», сообщает РИА «Новости».

Ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщила, что стоимость полиса ОСАГО может увеличиться почти на 30%, если будет отменен коэффициент за мощность двигателя автомобиля.

В настоящее время в Госдуме рассматривается депутатский законопроект о либерализации ОСАГО, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей за грубое нарушение правил дорожного движения. Речь идет о превышении скорости более чем на 60 километров в час, пьяном вождении, пересечении двойной сплошной и проезде на красный свет. Помимо этого, в документе предлагается сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя. Законопроект не предполагает отмену коэффициента мощности двигателя. В то же время газета «Известия» со ссылкой на РСА сообщила, что его отмена все же планируется, при этом будет расширен тарифный коридор на 30% вверх и вниз. Отмечалось, что сильнее всего изменения могут сказаться на регионах-миллионниках, где уже установлен высокий территориальный тариф – Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске и Казани.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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