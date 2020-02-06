«Автодор» потребовал вернуть знак «Ш» и штрафовать за шипы летом

Российские эксперты предлагают ввести ряд ограничений на использование шипованных шин. Эта тема стала предметом обсуждения среди участников круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет «Коммерсантъ».

Так, инициатива госкомпании «Автодор» штрафовать за неправильное использование шипованных покрышек нашла поддержку МВД. По мнению представителя компании, регионы следует наделить правом самостоятельно определять период использования шипованной резины.

Помимо этого, «Автодор» выступил с инициативой создать систему автоматического определения транспорта с шипованными шинами, а также вернуть в обязательный обиход опознавательный знак «Ш».

По словам заместителя главы столичного департамента ЖКХ Владимира Островского, во влажную погоду износ дорожного покрытия от шипов только увеличивается, в итоге дорожникам приходится обновлять верхний слой полотна каждые три года.

Чиновник считает, что в Москве такие шины не нужны, потому следует запретить их использование в столице. Однако другие участники круглого стола с ним не согласились. Инициативы изучит рабочая группа комитета и в течение трех месяцев доработает озвученные предложения.

Москва, Иван Гридин

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