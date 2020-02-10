В Минтрансе отвергли идею ограничить использование шипованной резины

Ограничение срока эксплуатации шипованной резины в России, о чем просила госкомпания «Автодор», нецелесообразно. Такую позицию занял Минтранс, ввиду разных погодно-климатических условий в регионах.

Как передает ТАСС, в ведомстве считают, что введение ограничений на использование такой резины обернется значительным повышением аварийности на дорогах. Там подчеркнули, что региональные дороги имеют уплотненный снежный покров, из-за чего коэффициент сцепления покрышек ниже, чем у асфальтового покрытия в дождь.

Как писал «Новый День», 5 февраля состоялось заседание круглого стола в Госдуме. Его участники предложили ввести штрафы за неправильное использование шипованной резины. Инициатива нашла поддержку МВД. По мнению представителя «Автодора», регионы следует наделить правом самостоятельно определять период использования шипованной резины.

Помимо этого, «Автодор» выступил с инициативой создать систему автоматического определения транспорта с шипованными шинами, а также вернуть в обязательный обиход опознавательный знак «Ш».

По словам заместителя главы столичного департамента ЖКХ Владимира Островского, во влажную погоду износ дорожного покрытия от шипов только увеличивается, в итоге дорожникам приходится обновлять верхний слой полотна каждые три года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.02.20

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