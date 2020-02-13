Tesla объявила об отзыве 15 тысяч машин из-за коррозии

Компания Tesla, владельцем которой является бизнесмен Илон Маск, объявила об отзыве более 15 тыс. кроссоверов (SUV) модели X на территории США и Канады. Причиной такого решения названы возможные проблемы с гидроусилителем руля, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и Минтранс Канады.

Известно автомобили отзывают по причине ускоренной коррозии алюминиевых болтов в усилителе руля, что замечено при эксплуатации автомобилей в условиях холодного климата, в частности, из-за воздействия на метизы противогололедных реагентов.

На территории США подлежат отзыву 14193 машины, в Канаде – 843. В компании намерены заменить болты, а также элементы рулевого механизма, если это потребуется.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.02.20

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