российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 февраля 2020, 14:38 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Tesla объявила об отзыве 15 тысяч машин из-за коррозии

Фото: tesla.com

Компания Tesla, владельцем которой является бизнесмен Илон Маск, объявила об отзыве более 15 тыс. кроссоверов (SUV) модели X на территории США и Канады. Причиной такого решения названы возможные проблемы с гидроусилителем руля, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и Минтранс Канады.

Известно автомобили отзывают по причине ускоренной коррозии алюминиевых болтов в усилителе руля, что замечено при эксплуатации автомобилей в условиях холодного климата, в частности, из-за воздействия на метизы противогололедных реагентов.

На территории США подлежат отзыву 14193 машины, в Канаде – 843. В компании намерены заменить болты, а также элементы рулевого механизма, если это потребуется.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.02.20

Российское правительство собирается провести «гаражную амнистию». / «Мы поедем, мы помчимся…» Очередное обещание главы Крыма не выдерживает критики. / В Псковской области микроавтобус влетел под фуру. Погибли 8 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Россия вооружится противоракетой для гиперзвукового оружия

США хотят вести переговоры об СНВ с позиции силы и угрозами

Разведчики США и Германии 50 лет перехватывали секретную переписку 120 стран

Филиппины решили закрыть все военные базы США на своей территории

Трамп заявил об «огромном количестве супербыстрых ракет» для противостояния РФ

Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим фанатом

США готовы сделать из Черногории свой газовый центр

Белград ожидает, что Вашингтон надавит на Приштину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,