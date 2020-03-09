SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Шереметьево из-за неисправности

Московский аэропорт Шереметьево готовится к экстренной посадке самолета SSJ-100, который вылетел из столицы в Ростов-на-Дону. На борту лайнера сработал датчик о неисправности.

SSJ-100 вылетел около 11:00 из Шереметьево. По предварительным данным, после вылета у него сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сейчас самолет кружит в в небе над Москвой, вырабатывая топливо.

Как писал «Новый День», в аналогичной ситуации 6 марта оказался пассажирский самолет Airbus А-330, выполнявший рейс Москва – Дубай. Он экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

Командир экипажа принял решение изменить маршрут из-за сработавшего датчика неисправности навигации. Сигнализация сработала через 40 минут после вылета из Шереметьево. Лайнер приземлился в штатном режиме.

Москва, Иван Гридин

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