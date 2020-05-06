Volvo отзывает в России почти 10 тысяч автомобилей

Компания Volvo объявила о крупной кампании по отзыву автомобилей в России. Она затронет 9837 автомобилей Volvo S60, S90, V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90, выпущенных в 2019-2020 годах. Как сообщили в Росстандарте, проблемы были обнаружены в работе системы экстренного торможения (AEB).

AEB является частью системы поддержки водителя IntelliSafe. Инженервы выяснили, что она может работать некорректно из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренных ситуациях, когда водитель по какой-то причине отвлекся от управления, она призвана не допустить столкновения с препятствием или другим транспортным средством. Выяснилось, что система может не срабатывать на определенных скоростях.

Автовладельцам придется предоставить свои машины в ближайший дилерский центр для обновления программного обеспечения.

Как писал «Новый День», в феврале и марте 2019 года Volvo уже проводила две отзывные кампании. В марте стало известно об отзыве более 5,5 тыс. машин из-за выявленных дефектов В частности, отзыву подлежат 2393 автомобиля Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country. Тогда на ряде автомобилей с дизельными двигателями внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке могли образоваться трещины, что со временем грозило утечкой топлива.

Отзыву также подлежали 3153 автомобилей XC60, реализованные в 2018-2019 годах. На данных автомобилях при определённых условиях сервоприводы подъёма двери багажного отделения могли примерзать, что со временем могло привести к обрыву их крепления к двери багажника и травмированию людей выброшенной со значительным усилием пружиной.

В феврале 2019 года Volvo заявила об отзыве 1937 машин пяти моделей – S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90, реализованные, начиная с 2017 года. В автомобилях выявили отклонение в программном обеспечении модуля связи, которое способно повлиять на работу ряда функций, в частности, систем поддержки водителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.05.20

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