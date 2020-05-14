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Четверг, 14 мая 2020, 10:20 мск

Новости Транспорт

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Союзу автостраховщиков предложили давать скидку на ОСАГО уволенным россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) потерявшим работу из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа россиянам. Письмо с предложением парламентарий направил главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу.

По мнению народного избранника, многие россияне лишились работы и доходов на фоне введенных в стране ограничений. При этом у них остались обязательные платежи, в том числе и оформление полиса ОСАГО. «Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», – приводит RT выдержку из обращения.

Иван Сухарев считает, что такая мера может дополнительно поддержать граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что информационные системы Российского союза автостраховщиков готовы к запуску проверок наличия полисов ОСАГО при помощи дорожных камер. Об этом рассказал Игорь Юргенс. Предполагается, что систему запустят после снятия введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день по российским дорогам ездят 2-3 млн автомобилей без полисов ОСАГО. Игорь Юргенс также рассказал, что непосредственно на сайте РСА появится возможность проверить подлинность полиса, на какую марка автомобиля и какой страховой компанией он оформлен.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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