Nissan выводит с российского рынка бренд Datsun

Руководство Nissan официально объявило об уходе дочерней компании Datsun с российского рынка. Решение принято в рамках новой стратегии развития японской компании на 2020-2023 годы, а также на фоне экономического спада во всем мире.

Автопроизводитель заявил, что сделает ставку на производстве основных моделей, а к концу 2023 года полностью прекратит выпуск морально устаревших машин. Так, например, в декабре 2020 года будет прекращен выпуск в России седана on-DO и хэтчбека mi-DO.

Представитель Nissan отметил, что компания продолжит представлять свой головной бренд, а также марку Infiniti. Также он уверил, что проблем с поставками запасных частей не возникнет.

Напомним, марка Datsun возродилась усилиями альянса Renault-Nissan в 2012 году. В 2014 году бренд вышел на российский рынок и локализовал производство двух моделей на мощностях «АвтоВАЗа».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

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