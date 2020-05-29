Автогигант заявил о массовых сокращениях сотрудников

Производитель автомобилей Renault сообщил, что собирается сократить 15 тысяч сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

Автогигант будет действовать поэтапно в течение трех лет. Почти треть сотрудников – 4,6 тысячи – уволят во Франции. Руководство компании будет сокращать штат за счет сотрудников, которые выйдут на пенсию, тех, кто захочет добровольно оставить работу, и тех, кто согласится на переквалификацию.

В целях оптимизации расходов Renault отказалась наращивать производство в Марокко и Румынии. Кроме того, в планы компании входит корректировка производственных мощностей в России.

Планируется, что расходы автоконцерна будут снижены на 20%. Экономия составит около 2 млрд евро в течение трех лет. Реализация плана оптимизации обойдется в 1,2 млрд евро. В общей сложности в компании работают 180 тысяч человек по всему миру.

Ранее автоконцерн Nissan заявил, что собирается уводить десятки тысяч человек. Кризис в компании объясняют падением прибыли из-за пандемии коронавируса.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 29.05.20

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