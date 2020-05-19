С завода Nissan в Петербурге планируют уволить 450 сотрудников

В России все заводы по производству автомобилей постепенно выходят с длинных каникул, обусловленных мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Тем не менее, руководители концернов задумываются о сокращении работников.

Причиной стал экономический спад из-за которого существенно сократился спрос на новые автомобили и произошло снижение объемов производства. Первыми о вынужденном сокращении сотрудников заявило руководство завода Nissan в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день работникам предложили уйти в продолжительные отпуска без содержания. Те же, кто захочет уволиться по собственному желанию, получат выходные пособия в размере шести ежемесячных окладов.

Концерн намерен сократить 450 человек, пишет Car.ru. По оценкам аналитиков, производство на заводах Nissan может серьезно пострадать во всем мире. Уже сейчас на заводах хотят снизить производство на 20% вплоть до 2023 года. В связи с этим сокращение штата будет неизбежно.

Ничуть не лучше обстоят дела на калужском заводе Volkswagen. С 18 мая предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю, сообщил во «ВКонтакте» межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА). По данным организации, сокращенная неделя введена до конца года.

В профсоюзе отметили, что стопроцентную оплату компания обещает только до окончания корпоративного отпуска. После этого зарплаты будут урезаны пропорционально неотработанному времени. Таким образом доходы работников снизятся на 10 тыс. рублей в месяц. Таким образом руководство завода рассчитывает избежать увольнений.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.05.20

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