Известный автопроизводитель планирует массовое сокращение

Мировой автогигант Nissan собирается уводить десятки тысяч человек. Кризис в компании объясняют падением прибыли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Nissan готовится представить производственный план 28 мая. Под сокращение могут попасть более 20 тысяч человек. В первую очередь это касается сотрудников компании в развивающихся странах и Европе.

В настоящее время нет ясности, будет ли автоконцерн увольнять работников, занятых на производстве, или задействованных в продажах автомобилей. По подсчетам аналитиков, компании нужно сократить своих расходы на 2,8 млрд долларов.

Основная причина сокращения сотрудников – обрушение продаж на фоне пандемии коронавируса. Не исключено, что Nissan оптимизирует производство не только в других странах, но и в Японии.

Ранее стало известно, что Nissan намерен сократить 450 сотрудников компании, работающих в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день работникам предложили уйти в продолжительные отпуска без содержания. Те же, кто захочет уволиться по собственному желанию, получат выходные пособия в размере шести ежемесячных окладов.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 22.05.20

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