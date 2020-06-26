Минздрав хочет отложить введение новых правил освидетельствования водителей

Минздрав выступил с предложением отложить до 1 января вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей. Проект приказа ведомства, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу с первого июля, водители для получения медсправки должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя только в том случае, если нарколог обнаружит симптомы заболевания.

«Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н <...>, заменив в пункте 5 слова ‎«с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 года», – говорится в документе. Приказ должен вступить в силу 30 июня.

Как писал «Новый День», с 1 июля в России вступают в силу несколько нововведений, которые коснутся автомобилистов. В частности, вводится ограничение на импорт машин с правым рулем, изменятся правила регистрации тюнингованных автомобилей, а также, вероятно, начнет действовать новый порядок проведения медосвидетельствования для получения прав.

В России начнут действовать более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Под запрет попала техника категорий M2 и M3, к которым относятся самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.

Если в конструкцию автомобиля, были внесены изменения, например, установка газового оборудования, багажников, лебедок или фаркопов, водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Ранее получить разрешение можно было дистанционно – по фотографиям.

Кроме того, чтобы взять медсправку для получения или продления срока действия водительского удостоверения, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы. Решение об этом примет врач-нарколог, если он заметит у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее Минздрав предлагал сделать этот пункт обязательным для всех без исключения автомобилистов.

Москва, Иван Гридин

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