Турция и Россия договорились о возобновлении полетов: дата еще обсуждается

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о достижении договоренности с Россией о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого минтранса Адиля Караисмаилоглу. По словам министра, Адиль Караисмаилоглу напомнил, «мы договорились начать полеты в Россию с 15 июля».

Между тем, как сообщил источник РИА «Новости» в минтрансе Турции, точной даты запуска рейсов пока нет. По его словам, неизвестно, когда возобновятся полеты, – «это уже авиаперевозчики согласуют и договорятся между собой».

В Минтрансе России и Росавиации отказались комментировать заявление турецких коллег, передает РБК.

В свою очередь пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков собщил, что президенты РФ и Турции в телефонном разговоре 13 июля обсуждали вопрос о возобновлении авиасообщения и дали поручения ведомствам начать переговоры по этой теме.

Ранее правительство России заявило, что с 15 июля начнет переговоры об открытии авиасообщения с другими странами на принципе взаимности. Другое условие для возобновления рейсов – заболеваемость Covid-19 в иностранном государстве не должна превышать 40 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила о готовности восьми стран, включая Турцию, принимать российских туристов «хоть завтра».

Россия приостановила авиасообщение с другими странами 27 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Исключение было сделано только для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.

8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения, которое дает россиянам возможность выехать за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за больными родственниками. При этом он не уточнил, когда российские границы будут частично открыты.

Анкара, Москва, Наталья Петрова

Анкара, Москва. Другие новости 15.07.20

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