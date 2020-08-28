Польша готовится возобновить авиасообщение с Россией

Польское правительство подготовило список стран, запрет на авиасообщение с которыми будет продлен из-за пандемии коронавируса. Из данного списка убрали Россию, следует из проекта постановления кабмина Польши. Ожидается, что документ вступит в силу со 2 сентября.

Польша собирается оставить под запретом полеты в 46 стран, в их числе США, Испания, Израиль, Бразилия, Индия, Казахстан, Ливия, Румыния, Македония, передает ТАСС.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Власти сделали исключение только для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. В августе Россия восстановила международное авиасообщение с четырьмя странами – Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

В понедельник, 24 августа, появились сообщения, что российские власти ведут переговоры о снятии запретов на авиасообщение с еще семью странами. В списке: Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Однако в кабмине РФ эту информацию не подтвердили.

Варшава, Наталья Петрова

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