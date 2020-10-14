Россия возобновляет полеты в Сербию и еще в две страны

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с тремя странами – Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, рейсы по маршруту Москва – Белград будут выполняться дважды в неделю. Также дважды в неделю будут летать самолеты из российской столицы в кубинские Кайо-Коко и Санта-Клару. Кроме того, с 1 ноября будут осуществляться три рейса в неделю в Японию: два рейса Москва – Токио и один рейса из Владивостока в японскую столицу.

Также оперштаб сообщил об увеличении количества рейсов по ранее возобновленным направлениям. Так, из Москвы в швейцарские города Женеву и Цюрих будут летать по одному дополнительному рейсу в неделю. Помимо этого, восстанавливается полеты из Санкт-Петербурга в Цюрих и Женеву с частотой один рейс в неделю.

До четырех рейсов в неделю увеличивается частота полетов из Москвы на Мальдивы (Велана). Кроме того, возобновляется авиасообщение с Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю на взаимной основе. До трех рейсов в неделю увеличивается частота полетов из Москвы в Минск.

Как сообщал «Новый День», Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Власти сделали исключение только для вывозных, грузовых, санитарных и гуманитарных рейсов. В августе Россия восстановила международное авиасообщение с четырьмя странами – Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

2 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

18 сентября оперштаб принял решение о возобновлении полетов в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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