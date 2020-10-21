В России появится открытая база злостных нарушителей ПДД

В России в начале 2021 года должна заработать открытая цифровая база, куда ГИБДД будет вносить данные злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает пресс-центр МВД. Отмечается, что в базу будут заносить данные как о гражданах России, так и об иностранцах. Сколько именно нарушений и за какой период должен совершить водитель, чтобы пропасть в базу, пока не сообщается.

«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», – приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

По мнению авторов проекта, платформа позволит транспортным компаниям проверять водителей на наличие многократных нарушений ПДД, а узнать лишались ли они прав. Кроме этого, база будет полезна страховым компаниям для рассчета стоимости полиса ОСАГО.

Минувшим летом глава Госавтоинспекции России Михаил Черников выступил с предложением запретить злостным нарушителям пользоваться услугами каршеринга. «Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», – сказал Черников..

По мнению главы ГАИ, каршеринговым компаниям нужно создать базы нарушителей, а также направлять запросы правоохранителям, чтобы выяснить, не был ли водитель лишен прав и не нарушал ли ПДД. По статистике, в аварии попадают молодые пользователи каршеринга, «которые в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считают, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме», добавил Черников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.20

В Кургане из-за аварии на водопроводе для проезда надолго закроют улицу в центре города. / Правительство РФ решило сократить объемы ремонта и строительства дорог. / В Солнечном прошел ночной рейд по эвакуации неправильно припаркованных машин (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»