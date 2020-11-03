В России может возникнуть дефицит автомобильных шин

Российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой шин. Этому способствует введение обязательной маркировки. Дистрибьюторы указали на ряд проблем, связанных с нововведением. В течение года оптовики и магазины готовились к внедрению маркировки, но все сроки сорвала пандемия коронавируса.

С 1 ноября в России стала обязательной маркировка покрышек. Компании, занимающиеся производством, хранением и продажей шин, не смогут их реализовывать без нанесения двухмерного штрихового кода Data Matrix – последовательность из 75 букв и цифр, пишет РБК.

В свою очередь оптовики обязаны передавать сведения о перемещении и продаже товара в ГИС, а представители розницы – фиксировать продажи в системе «Честный знак». За нарушение закона о маркировке предусмотрены штрафы, а немаркированные покрышки, которые попадут в оборот, могут конфисковать.

По оценке игроков автомобильного рынка, около 70% участников оптово-розничной цепи не будут готовы к работе с маркировкой по нескольким причинам. Например, от 20 до 50% наклеек с кодом отваливаются от шины. «Наклейки не держатся на шине из-за оклейки остатков в холодное время года на складах без отопления, что влечет за собой потерю индивидуального кода во время перевозки или отгрузки между участниками. При этом единой работающей системы восстановления наклеек просто не существует», – указывают в компании «Кордиант».

Кроме того, наблюдаются большие трудности с переводом торговли шинами на электронный документооборот (ЭДО). Лишь небольшой процент реализаторов готовы к ведению продаж через ЭДО – и в первую очередь это крупные оптовые поставщики.

«Все это может парализовать продажу зимних шин на следующей неделе. А с учетом того, что во многих регионах установилась холодная погода, ситуация ставит под угрозу безопасность дорожного движения и, как следствие, жизни автомобилистов и пешеходов», – говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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