Свердловская ГИБДД не боится дефицита шин из-за маркировки: шины не гречка, не исчезнут

В ГИБДД Свердловской области считают, что опасения дефицита шин из-за введения обязательной маркировки беспочвенны, на складах в магазинах есть запасы, и покупатели не раскупят все по нынешним ценам, до их увеличения. «Я думаю, что никаких проблем с шинами в стране на сегодняшний день нет. То количество, которое имеется на складах в магазинах, – это не манка и не гречка, которая завтра может исчезнуть в магазинах, потому что в любом случае мгновенно шины износиться на автомобиле не могут, это плановый режим. Я не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть из-за того, что там шины будут перемаркировывать», – сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

Напомним, с 1 ноября в России стала обязательной маркировка покрышек. Компании, занимающиеся производством, хранением и продажей шин, не смогут их реализовывать без нанесения двухмерного штрихового кода Data Matrix. По оценке игроков автомобильного рынка, около 70% участников оптово-розничной цепи не готовы к работе с маркировкой. Эксперты считают, что возникнет дефицит резины, а это скажется на безопасности дорожного движения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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