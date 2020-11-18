Поезд сошел с рельсов под Владимиром из-за ошибки дорожных рабочих

Следователи установили причину схода с рельсов поезда с мазутом. Работники железной дороги не успели подключить стрелку. Об этом сообщает Приволжское управление на транспорте СКР.

Авария произошла 16 ноября. В этот день на железнодорожных путях велись ремонтные работы. Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов на другую ветку, в результате они сошли с рельсов.

«Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания. Решается вопрос об избрании им мер пресечения», – отметили в СКР.

Напомним, при крушении поезда на перегоне Камешки-Новки 35 цистерн с мазутом сошли с рельсов. Железная дорога была повреждена в оба направления, разлились нефтепродукты. Кроме того, погиб дорожный рабочий. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 18.11.20

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