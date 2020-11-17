Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом, один человек погиб

Во Владимирской области произошло крушение поезда, перевозившего цистерны с мазутом. В результате разлилось топливо, были повреждены железнодорожные пути, а также погиб человек. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла вблизи города Ковров, на 238 км перегон Камешки-Новки, сошли 35 из 54 вагонов с мазутом грузового поезда №2617, сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, говорится на сайте администрации области. В результате аварии из шести цистерн поезда разлились нефтепродукты, железная дорога была повреждена в оба направления.

Кроме того, серьезные травмы получил дорожный мастер, в тяжелом состоянии его извлекли из-под вагонов, однако по пути в больницу пострадавший скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Владимир, Зоя Осколкова

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