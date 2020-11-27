МВД предложило записывать на видео теоретический экзамен на права

Проведение теоретической части экзамена на получение водительских прав могут начать записывать на видео. Такое предложение содержится в проекте приказа МВД, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Из проекта приказа следует, что административная процедура проведения экзамена на теорию будет включать проверку аппаратуры для аудио- и видеофиксации происходящего в экзаменационном классе. В действующем регламенте указано, что экзаменатор должен иметь визуальный контроль за сдающими экзамен. .

Как писал «Новый День», ранее МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Действующий регламент содержит сводную таблицу нарушений со стороны курсантов, сдающих на права. Нарушения разделены на три категории – «грубые» (пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Для успешной сдачи экзамена на вождение в городе необходимо набрать менее пяти баллов. Другими словами, если кандидат допустил хотя бы одно грубое нарушение из 17 грубых, то экзамен он провалил и отправляется на пересдачу.

В МВД решили сократить количество грубых нарушений до 15. При этом среди них появится новое – использование мобильного телефона во время движения. Кроме того, в разряд «грубых» нарушений включат не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас за это экзаменуемый получает три штрафных балла.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.20

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