На теоретическую часть экзамена на права повлияет статистика ДТП

Экзаменационные билеты для проверки знания Правил дорожного движения для желающих получить водительское удостоверение, планируется переработать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Шеюхин пояснил, что при дорожно-транспортном происшествии оформляется пакет документов, после чего данные об аварии попадают в аналитическую систему. Она позволяет отслеживать, где растет аварийность, по каким причинам случаются ДТП. «Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», – приводит его слова РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее МВД разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Водителей легковых автомобилей, грузовиков и автобусов избавят от экзамена на площадке, но его придется сдавать мотоциклистам. В ГИБДД пояснили, что «площадка» занимает слишком много времени. Кроме того, внутренние экзамены проходят именно на площадках, дублировать это испытание в ведомстве посчитали нецелесообразным.

Предполагается, что изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Москва, Иван Гридин

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