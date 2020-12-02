МВД предложило допускать к экзаменам на вождение с 16 лет

МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения возможность допуска к его сдаче с 16 лет. Проект документа размещен на портале проектов нормативных актов. Сейчас экзамен можно сдать в 17 лет, однако до управления автомобилем допускают только с 18 лет.

Из документа следует, что, если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.

Кроме того, в регламенте перечислены шесть оснований, при которых кандидата не допустят к экзамену. В услуге откажут, если если кандидат не соответствует требованиям, если его лишили прав, если в документах имеются ошибки или они подделаны, если госпошлина не была оплачена или у автошколы отсутствует лицензия.

Как писал «Новый День», в середине ноября МВД объявило, что подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. Авторы документа предложили разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, но до совершеннолетия садиться за руль только в сопровождении водителя-наставника. Сопровождающий поможет новичку закрепить «устойчивые навыки безопасного вождения» и проконтролирует соблюдение правил дорожного движения, говорится в поправках.

МВД также предлагает допускать за руль грузовых машин лишь граждан, имеющих опыт вождения не менее года. Иностранцам для замены национальных прав категории С или D на российское удостоверение достаточно будет самостоятельно изучить ПДД, не посещая автошколу, и сдать внутренний экзамен в автошколе.

Кроме того, ужесточаются санкции в отношении водителей, которые ехали без прав, или срок действий прав завершился, или они попались на пьяном вождении. Сегодня таким водителям грозит штраф или административный арест. При этом они могут пойти в ГИБДД и получить новые права, сдав экзамен. МВД же предлагает не выдавать водительские удостоверения в течение года после исполнения наказания – уплаты штрафа либо отбытия ареста.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.12.20

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