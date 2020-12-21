Россия прекращает авиасообщение с Великобританией

Россия с 22 декабря временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за новой разновидности коронавируса и ухудшения эпидобстановки. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Ограничения пока будут действовать в течение недели, сообщается на сайте кабмина России.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», – говорится в сообщении оперштаба.

В ведомстве также отметили, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на само течение, лечение и профилактику Covid-19, заверив, что «в случае необходимости будут приняты дополнительные меры».

Напомним, авиасообщение между Россией и Британией было возобновлено с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют «Аэрофлот» и British Airways.

Как сообщал «Новый День», новый вариант коронавируса был обнаружен в Лондоне и нескольких графствах на юго-востоке страны. По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта мутация вируса распространяется на 70% быстрее. В связи с этим в ряде регионов был введен жесткий карантин и усилены ограничения на остальной территории Великобритании.

Помимо Британии, новый, более заразный штамм коронавируса обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах и Австралии.

Пока нет данных, что мутировавший коронавирус стал более летальным. Также нет опасений по поводу того, что существующие вакцины могут оказаться неэффективными против выявленной мутации вируса.

Из-за нового штамма коронавируса около 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.12.20

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