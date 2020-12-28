Антитела переболевших Covid-19 не защитят от повторных заражений из-за нового штамма

Антитела, появившиеся в крови переболевших коронавирусом во время первой волны, могут не защитить от нового штамма SARS-CoV-2. Созданные вакцины также окажутся менее эффективными.

«Новые варианты вируса могут повлиять и на эффективность вакцины, но не «черно-белым образом». Не через варианты «да»–«нет». Ну, допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%», – сообщила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она добавила, что в этом нет ничего страшного. «Самое плохое, что может быть с нами – это ежегодная ревакцинация», – сказала биолог.

Ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Этот вариант инфекции распространяется с большей скоростью, по предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.

Как сообщал «Новый День», Баранова предположила, что к ускоренной мутации коронавируса и появлению новых штаммов приводят прием препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью переливания плазмы с антителами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.20

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