«Мутанты останутся и пойдут покорять мир»: биолог назвала причины мутации коронавируса

К ускоренной мутации коронавируса и появлению новых штаммов приводят прием препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью переливания плазмы с антителами. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам биолога, ученые при изучении новой, более заразной разновидности коронавируса, обнаруженной в Великобритании, заметили признаки того, что «данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина». Это означает, что в каком-то человеке вирус находился продолжительное время и подвергался эволюции, полагает Баранова, сообщает РИА «Новости».

Как отметила специалист, терапия, подавляющая иммунитет (например, при трансплантации органов), позволяет коронавирусу дольше сохраняться в человеческом организме и эволюционировать. «Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», – рассказала Баранова.

Биолог считает, что быстрой эволюции коронавируса также способствуют методы лечения Covid-19. Речь идет о применении препаратов, нарушающих работу вирусной полимеразы, и о переливании плазмы крови с антителами.

«Например, фавипиравир, известный в России как арепливир, коронавир, или ремседевир, который применяют в Англии, способствует получению «испорченных», мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции», – отметила Баранова.

Что касается лечения плазмой с антителами, то, по мнению биолога, этот метод «уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные»: «хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и «пойдут в мир». В итоге «произойдет направленная эволюция вируса», заключила она.

Борясь с инфекцией, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе, объяснила биолог.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.12.20

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