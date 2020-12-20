Более контагиозный штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах

Новый штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах: в Дании, Нидерландах и Австралии.
Как уже сообщал «Новый День», в начале текущей недели глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в Лондоне, а также графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир выявлен новый, более контагиозный штамм вируса, вызывающего COVID-19.
По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта разновидность «короны» распространяться на 70% быстрее. Насколько высока смертоносность, пока неизвестно.
В конце недели о распространении нового штамма завили в ЮАР, отметив, что он способен вызывать тяжелые формы заболевания у молодых людей, не страдающих никакими патологиями.
Сегодня ВОЗ сообщает, что эта разновидность коронавируса зафиксирована в Австралии, Дании и Нидерландах. Би-Би-Си со ссылкой на экспертов организации отмечает: мутировавший вирус смертоноснее не стал.
Москва, Анастасия Палей
Москва. Другие новости 20.12.20
Член президиума Боснии и Герцеговины ушел на карантин. / Показатель выявляемости COVID-19 в России вновь подбирается к отметке в 29 тысяч. / В Свердловской области за сутки – 403 новых случая коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube