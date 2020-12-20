Более контагиозный штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах

Новый штамм коронавируса обнаружен еще в трех странах: в Дании, Нидерландах и Австралии.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущей недели глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в Лондоне, а также графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир выявлен новый, более контагиозный штамм вируса, вызывающего COVID-19.

По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта разновидность «короны» распространяться на 70% быстрее. Насколько высока смертоносность, пока неизвестно.

В конце недели о распространении нового штамма завили в ЮАР, отметив, что он способен вызывать тяжелые формы заболевания у молодых людей, не страдающих никакими патологиями.

Сегодня ВОЗ сообщает, что эта разновидность коронавируса зафиксирована в Австралии, Дании и Нидерландах. Би-Би-Си со ссылкой на экспертов организации отмечает: мутировавший вирус смертоноснее не стал.

Москва, Анастасия Палей

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