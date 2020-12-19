В ЮАР обнаружили новый тип вируса, вызывающего COVID-19

В ЮАР обнаружили новый тип вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мхизе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последних 2 месяцев в ЮАР преобладает именно новая разновидность вируса, получившая название «Вариант 501.V2» – на его долю приходиться до 90% вновь выявленных случаев заболевания.

Новый тип SARS-CoV-2 отличается более высокой вирусной нагрузкой на организм, что может привести к более высокой эффективности передачи инфекции, отмечают ученые. По словам Мхизе это предположение подтверждается – вторая волна COVID-19 в стране распространяется быстрее, чем первая.

Кроме того, новая разновидность вызвала изменение клинической эпидемиологической картины: в частности, наблюдается большая доля более молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

Вместе с тем, профессор Салим Абдул Карим отметил, что пока неясно, вызывает ли новый тип вируса большую летальность, чем предыдущие разновидности.

«Степень тяжести все еще очень неясна. Мы ожидаем, что это будет менее опасный вирус, но на данный момент у нас нет четких доказательств», – цитирует Карима южноафриканский онлайн-портал COVID-19.

В министерстве здравоохранения ЮАР считают: хотя новые данные вызывают беспокойство, поводов для паники нет и вводить дополнительные ограничения не требуется. Однако необходимо соблюдать уже существующие меры – жесткий масочный режим, дезинфекцию, гигиену рук и социальную дистанцию.

Напомним, что в начале текущей недели об обнаружении новой, более заразной мутации коронавируса заявили в Великобритании.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

В Челябинской области подтверждено 314 новых случаев коронавируса. / Куйвашев рекомендовал свердловчанам отказаться от новогодних корпоративов. / Еще один депутат Госдумы умер от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»