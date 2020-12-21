«Ситуация беспрецедентная»: Россия может остановить авиасообщение с Британией, 25 стран уже сделали это

Канада стала 25 страной, которая приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с распространением нового, более контагиозного штамма коронавируса. Ограничения вводятся с 21 декабря на 72 часа. Эта мера не касается грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не высаживаются из самолета, сообщает телеканал CBC. В российском штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что держат ситуацию на контроле, отметив, что решений о приостановке полетов в Британию пока не принималось. Впрочем, наблюдатели полагают, что Россия с большой долей вероятности последует за остальными странами в этом вопросе.

Отметим, что большинство из стран, которые прекратили авиасообщение с Соединенным Королевством, – государства, входящие в ЕС: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Австрия, Ирландия, Чехия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Кроме того, границы для британцев закрыли Швейцария, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Марокко, Сальвадор, Аргентина, Чили, Колумбия. Власти Греции и Кипра вводят с понедельника для всех прибывших из Великобритании недельный и двухнедельный карантин соответственно.

В российском оперативном штабе по мониторингу за распространением Covid-19 заявили, что держат на контроле ситуацию с новой разновидностью коронавируса в Британии, отметив, что решения об ограничении авиасообщения между странами пока не принимались. Напомним, авиасообщение между Россией и Соединенным Королевством было возобновлено с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют «Аэрофлот» и British Airways.

Между тем наблюдатели ожидают, что Россия по примеру Европу с большой долей вероятности приостановит авиасообщение с Великобританией до улучшения эпидемиологической ситуации в этой стране. «Ситуация беспрецедентная. Скорее всего, исходя из стремительного роста заболеваемости в Великобритании, рейсы в эту страну могут быть приостановлены», – сообщает издание «Вестник АТОР» со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что пассажиропоток в Лондон был небольшим – в британскую столицу чаще всего летали для транзита, а также с деловыми и гуманитарными целями.

Как сообщал «Новый День», мутировавший коронавирус был выявлен в Лондоне и нескольких графствах на юго-востоке страны. По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта разновидность вируса распространяется на 70% быстрее. В связи с этим в ряде регионов ввели рождественский локдаун и ужесточили ограничения на остальной территории Великобритании.

Отметим, что пока нет данных, что мутировавший коронарвирус стал более летальным. Об этом, в частности, заявили во Всемирной организации здравоохранения. «В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса», – отметила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, чьи слова приводит ТАСС.

Также нет сведений о том, что новый вариант вируса устойчив для вакцин.

Добавим, что помимо Британии, новый более заразный штамм коронавируса обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах и Австралии.

В конце прошлой недели о распространении новой разновидности вируса заявили в ЮАР, отметив, что он способен вызывать тяжелые формы заболевания у молодых людей, не страдающих никакими патологиями.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.12.20

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