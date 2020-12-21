Роспотребнадзор отреагировал на появление в Европе новой мутации коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с новой мутацией коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных Covid-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», – заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор также отметил, что «мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».

В ведомстве при этом подчеркнули, что выявленные в Соединенном Королевстве мутации «редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход». Однако, как отмечается в сообщении, последствия этих мутаций еще предстоит полностью определить.

Как информировал «Новый День», новая разновидность коронавируса была обнаружена в Лондоне и нескольких графствах на юго-востоке страны. По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта мутация вируса распространяется на 70% быстрее. В связи с этим в ряде регионов ввели локдаун и ужесточили ограничения на остальной территории Великобритании.

Помимо Британии, новый, более заразный штамм коронавируса обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах и Австралии.

Надо отметить, что пока нет данных, что мутировавший коронавирус стал более летальным. Об этом, в частности, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Также нет сведений о том, что новый вариант вируса устойчив для вакцин.

Добавим, что из-за нового штамма коронавируса около 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. В российском оперштабе по мониторингу ситуации с Covid-19 заявили, что отслеживают ситуацию с новой мутацией вируса, однако возможных решений по прекращению полетов в Британию пока не принималось. В Кремле, отвечая на вопрос о введении ограничений на авиасообщение с Лондоном, заявили, что решение должен принимать правительственный штаб, и попросили журналистов «обращаться туда». Такой комментарий, в частности, дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.12.20

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