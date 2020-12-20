Страны ЕС прекращают авиасообщение с Великобританией

Страны Евросоюза прекращают авиасообщение с Великобританией. Мера вызвана распространением нового, более контагиозного штамма коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», мутировавший вирус был обнаружен в Лондоне и нескольких графствах на юго-востоке страны. По словам британского премьера Бориса Джонсона, эта разновидность «короны» распространяться на 70% быстрее. В связи с этим в ряде регионов ввели рождественский локдаун и ужесточили ограничения на остальной территории Великобритании.

Вслед за этим сразу несколько стран заявили и приостановке полетов.

«Великобритания выпустила оповещение о новой форме коронавируса, ставшей результатом мутации вируса, – написал в соцсетях министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. – Как правительство мы должны защищать итальянцев, и поэтому, предупредив британское правительство, мы с министерством здравоохранения готовимся подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией. Наш приоритет – защита Италии и наших граждан».

«При взятии проб в Нидерландах в начале декабря был выявлен тот же штамм вируса, что и в Великобритании. На основе отчетов о ситуации в Великобритании Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) рассмотрел рекомендации по поездкам для людей, прибывающих в Нидерланды из Великобритании. В ожидании дальнейших подробностей и большей ясности в отношении ситуации в Соединенном Королевстве, RIVM посоветовал минимизировать риск завоза нового штамма вируса в Нидерланды, насколько это возможно, путем ограничения или регулирования поездок из Соединенного Королевства.

В результате голландское правительство решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря вступил в силу запрет на полеты пассажиров из Великобритании. Этот запрет будет действовать до 1 января 2021 года», – сообщили в правительстве Нидерландов.

Аналогичные меры приняли в Бельгии.

Власти Германии и Австрии собираются в ближайшее время сообщить о подобном запрете. А Франция и Ирландия намерены ограничить не только авиа- но и железнодорожное сообщение.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 19.12.20

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