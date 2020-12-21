Covid-19 и нефть ударили по валютному рынку: евро взлетел выше 91 рубля, доллар – выше 75

Курсы доллара и евро на торгах на Московской бирже впервые с 3 декабря обновили максимальные значения – «американец» превысил 75 рублей, а единая европейская валюта поднялась выше 91 рубля. Российский рубль заметно падает на фоне снижения мировых цен на нефть и сообщений об обнаружении в Великобритании и ряде других странах нового, более заразного штамма коронавируса и прекращении в связи с этим авиасообщения с Соединенным Королевством. О приостановке полетов в Британию, по последним данным, объявили по меньшей мере 26 государств.

Евро в ходе торгов на Московской бирже к 11:32 мск торговался на отметке 91,58 рубля, что на 1,76 рубля выше цены закрытия на предыдущих торгах 18 декабря. Доллар к этому времени подорожал до 75,07 рубля – это на 1,73 рубля выше стоимости американской валюты на закрытии предыдущих торгов.

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть. Так, февральский фьючерс на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Future к 12:24 мск подешевел на 3,9% до $50,2 за баррель, стоимость нефти WTI с поставкой в феврале снизился на 3,8% и торгуется на уровне $47,3 за баррель.

Рубль и нефть падают после сообщений о выявлении в ряде стран Европы, а также в Австралии и ЮАР более контагиозной разновидности коронавируса. Это стало поводом для приостановления полетов в Британию властями 26 стран. Некоторые из них прекратили авиасообщение также с ЮАР и с Австралией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.12.20

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