А если появится – «ничего страшного»: в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ нет «британского коронавируса»

В России не выявлено случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По предварительным оценкам, инфекция может быть на 70% заразнее обычной, однако сейчас нет данных, что новый штамм смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания.

«Британский» тип коронавируса выявили в восьми странах. Многие государства, в том числе Россия, приостановили авиасообщение для путешественников из Великобритании.

Как сообщал «Новый День», ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что к ускоренной мутации коронавируса и появлению новых штаммов приводят прием препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью переливания плазмы с антителами.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.12.20

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