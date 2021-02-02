Минтранс намерен смягчить новые требования к техосмотру автомобилей

Минтранс намеревается смягчить нормы техосмотра, которые должны вступить в силу 1 марта. Речь идет о требовании вносить в систему фото автомобиля, проходящего осмотр, вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. «Коммерсантъ» пишет, что погрешность могут увеличить.

Эта тема обсуждалась в январе на совещании в Минэкономразвития. Тогда участники мероприятия отметили, что приказ Минтранса следует доработать.

Эксперты отметили, что из-за плотной застройки сигнал от спутника зачастую экранируется, в итоге показатель погрешности может превышать 15 метров. При превышении погрешности система не даст оформить диагностическую карту техосмотра, в которой должно содержаться два фото автомобиля – на въезде и на выезде из центра проверки. В ведомстве отметили, что будут принимать новый приказ, который ориентировочно вступит в силу 1 сентября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.21

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