«Это несет риски...» В России отложили введение новых правил техосмотра

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить на 1 октября введение нового порядка техосмотра автомобилей на фоне пандемии коронавируса.

Премьер-министр на заседании правительства в четверг, 25 февраля, напомнил, что новый порядок техосмотра должен был вступить в силу с 1 марта. «Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса», – отметил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.

Однако, указал он, «на начальном этапе неизбежны разного рода накладки» – неравномерное распределение нагрузки и очереди, что в условиях пандемии «несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей».

«Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», – подчеркнул Мишустин.

Глава правительства РФ поручил министерствам и ведомства сделать все, чтобы с 1 октября система «заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию».

«Никаких неудобств для граждан быть не должно… Сделать все надо по-человечески», – подчеркнул он и попросил представить ему на подпись в ближайшее время проект постановления о переносе нового порядка техосмотра.

Новые правила прохождения техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, были приняты для борьбы с массовой продажей диагностических карт без реального проведения техосмотра. Изначально планировалось, что новая система начнет работать 7 июня 2020 года, но из-за коронавируса сроки реформы отложили на 1 марта 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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